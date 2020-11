Forbud mot homoterapi forsinket

NTB Innenriks

I et svar til Stortinget om hvorfor arbeidet drøyer, peker kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) blant annet på «Covid-19-situasjonen». Det gjorde han også til Vårt Land i juli, skriver avisen torsdag.

– Per nå kan ikke regjeringen fastslå når dette er ferdigstilt, opplyser Raja i et skriftlig svar til Stortinget.

Det var SVs Freddy André Øvstegård (SV) i Stortingets familie- og kulturkomité som utfordret Raja i et skriftlig spørsmål til gjøre rede for når Stortinget kunne forvente at et forbud mot konverteringsterapi er ferdig utredet.

Rajas forgjenger i departementet, Trine Skei Grande (V), lovet i 2019 at et forbud skulle være på plass våren 2021, men fortsatt gjenstår utredningen, deretter en vanlig høringsrunde, før et eventuelt lovforslag kan bli sendt over i Stortinget.

Seksuell reorientering, også omtalt som homoterapi eller konversjonsterapi, er forsøk på å endre en persons seksuelle legning fra å være homofil eller bifil, til å bli heterofil.

