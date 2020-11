Både Ap og SV vil ha moms på elbiler over 600.000 kroner

NTB Innenriks

Mens det er 25 prosent moms på kjøp av bensin- og dieseldrevne biler, er det null moms på elbiler. Om de rødgrønne overtar neste år, kan det bli slutt på det.

Ap foreslo i sitt budsjettforslag å innføre moms på biler som koster mer enn 600.000 kroner. Det betyr moms på den delen av prisen som overstiger denne summen. Nå følger SV etter, skriver Aftenposten. SV ønsker samtidig at økte avgifter på kjøp av elbiler alltid skal følges av en større økning for fossilbiler i samme klasse.

Det betyr i så fall at de dyreste elbilene blir enda dyrere. Dette gjelder blant andre Audi e-tron, Porsche Taycan, Jaguar I-PACE, Mercedes-Benz EQC, og de største Tesla-modellene.

I Sps programkomité går et knapt flertall på seks mot fem inn for det samme som SV og Ap har tatt til orde for. Flertallet mener det kun skal gis momsfritak «opp til 600.000 kroner per nyinnkjøpt elbil.» Over dette skal det betales full moms.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) sa onsdag til VG at elbilfordelene burde videreføres.

– Vi har sagt klart fra om at det bare skal selges 100 prosent utslippsfrie biler i Norge i 2025. Det er bare fem år til. Derfor må det fortsatt lønne seg å kjøpe elbiler. I neste års statsbudsjett gjør vi det for eksempel litt dyrere å kjøpe fossilbiler, og sikrer elbilfordelene, sier Rotevatn til VG.

