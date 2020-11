Smitten flater ut – Høie advarer mot å senke skuldrene

NTB Innenriks

– Vi ser tegn til at antall nye smittede som er registrert, har flatet ut. Økningen er ikke sterk, slik den har vært i mange uker før dette, sa FHI-direktør Camilla Stoltenberg på regjeringens koronapressekonferanse onsdag.

Hun viste til at det ble registrert cirka 4.000 smittede i forrige uke, like mange som uka før.

– Dette skjer etter flere uker med betydelig økning. Men situasjonen er ustabil, sa Stoltenberg.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) mener stabiliseringen kan være en indikasjon på at tiltakene som er iverksatt, har hatt effekt.

– Men det er for tidlig å konkludere på dette, advarte han.

Flere på sykehus

Høie viste til at det onsdag var 143 pasienter på sykehus med covid-19, 15 av dem i respirator.

– Det betyr at situasjonen fortsatt er alvorlig og usikker. Vi kan fortsatt risikere ukontrollert spredning av viruset og sprengt intensivkapasitet, som vi har sett i mange andre europeiske land, sa Høie.

– Derfor kan vi ikke senke skuldrene, sa han.

Stoltenberg påpekte at Danmark nylig opplevde et fall i smitten, før det kom en brå økning igjen. Også i Norge ble det registrert en liten reduksjon i midten av oktober, før økningen skjøt fart igjen.

– Smittetrykket i Norge er fortsatt høyt, med store lokale variasjoner, sa hun.

Lavere R-tall

Det såkalte reproduksjonstallet (R) lå i oktober på 1,4. Dette har falt til 1,2 i november, skriver Folkehelseinstiuttet (FHI) i sin siste ukerapport om smittesituasjonen.

R-tallet er en matematisk beregning av hvor mange personer en koronasmittet smitter videre. For at smitten i samfunnet skal minke, må R-tallet være under 1,0.

I rapporten sier FHI seg enig i at det reduserte smittetrykket kan være en begynnende effekt av tiltakene som er implementert. Men det kan også skyldes lavere testaktivitet i uke 46, advares det.

I uke 46 ble 143.768 personer testet, en nedgang på 10 prosent fra uke 45.

Like mange inn på sykehus

Andelen positive blant de testede har økt fra 2,52 prosent i uke 45 til 2,78 prosent i uke 46.

Oslo har høyest forekomst med 303 meldte tilfeller per 100.000 innbyggere for uke 45 og 46 samlet. Deretter følger Vestland med 230 og Viken med 202 tilfeller, mens Møre og Romsdal har lavest forekomst med 32 meldte tilfeller. Antall smittede gikk ned i seks fylker.

Antall som ble lagt inn på sykehus, var 91 i uke 46, mot 92 i uka før. Helse sør-øst har det høyeste antallet nyinnleggelser.

Alt i alt var det fram til onsdag registrert 300 koronadødsfall i Norge.

Grensekontroll

På koronapressekonferansen kom justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) også med en oppdatering om hvordan grensekontrollen har fungert.

– Smitte som kommer over grensa, har vært et stort problem, og vi ser også at disse tiltakene fungerer ved at færre kommer. Det er bra, sa Mæland.

Over 400 personer ble bortvist i Øst politidistrikt, der både Gardermoen og Svinesund ligger. I rundt 300 saker var grunnlaget manglende dokumentasjon på negativ koronatest.

I samme periode ble 350 personer henvist til karantenehotell.