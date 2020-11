Norwegian tror folk er sultefôret på reising

NTB Innenriks

Det kriserammende flyselskapet har søkt om konkursbeskyttelse for to datterselskaper i Irland for å klare å komme gjennom koronakrisen.

Konsernsjef Jacob Schram kommenterte prosessen under en pressekonferanse på hovedkontoret på Fornebu onsdag. Han viser til at flere andre flyselskaper – som Virgin Atlantic og Cityjet – har vært gjennom det samme. Målet er å være klare når koronavaksiner er på plass.

– Jeg er ganske sikker på at folk er sultefôret på å reise. Det er her vi ønsker å komme ut som et sterkere selskap. For å klare det trenger vi denne beskyttelsen nå, sier Schram.

