Norwegian håper konkursbeskyttelse i Irland skal være redningen

NTB Innenriks

– Dette er en kompleks prosess, og mye kan skje. Men vi har god tro på at vi skal komme gjennom dette, sa Schram på en hasteinnkalt pressekonferanse på hovedkontoret på Fornebu onsdag kveld.

Et par timer i forveien ble det kjent at det kriserammede flyselskapet har søkt om konkursbeskyttelse for to av sine datterselskaper i Irland, deriblant Arctic Aviation Assets (AAA), som eier samtlige av selskapets fly.

Avgjørelsen kommer som en følge av den norske regjeringens nei til å gi mer økonomisk støtte.

Finansiell overhaling

En konkursbeskyttelse vil gi Norwegian et pusterom på opptil fem måneder, som skal brukes til en finansiell overhaling der selskapet håper å kunne kvitte seg med deler av gjelden, blant annet gjennom å tilpasse flåtestørrelsen.

Gjennom en såkalt examiner oppnevnt av retten får selskapet muligheten til å sikre ny kapital og etablere en juridisk bindende gjeldsordning. Prosessen vil gi beskyttelse mot store pengekrav fra kreditorer og andre i en periode der Norwegian forsøker å redde økonomien i selskapet.

– Målet vårt er å finne løsninger som gjør at vi kommer gjennom dette som et finansielt sterkere og mer robust flyselskap, sier Schram.

– Sulteforet på reising

Planen er å stå klar til å tilby reiser når en koronavaksine er på plass.

– En vaksine er like om hjørnet. Jeg er ganske sikker på at folk er sultefôret på å reise. Det er her vi ønsker å komme ut som et sterkere selskap. For å kunne klare det trenger vi denne beskyttelsen nå, sier Schram.

Han peker på at flere flyselskaper har vært gjennom lignende prosesser tidligere, som Virgin Atlantic og Cityjet.

– Men prosessen er ikke gitt på forhånd. Vi vet ikke hvordan det vil utvikle seg, erkjenner han.

– Har nok penger

Finansdirektør Geir Karlsen mener Norwegian har tilstrekkelig likviditet til å komme gjennom denne prosessen. Selskapet har fortsatt rundt 3 milliarder kroner på bok.

– Så får vi se hva kapitalbehovet blir når vi kommer ut av denne prosessen. Vi har fullt fokus på restruktureringen for å kunne komme ut i andre enden som et investerbart selskap, sier Karlsen.

Flyanalytikere mener grepet ikke var uventet.

– Jeg hadde ventet at de skulle gjøre noe slikt. På denne måten kan de reorganisere og forhåpentligvis bli kvitt en del gjeld. Det gir også mulighet for å komme til avtale med leasingselskapene om tilbakelevering av fly uten at det blir så dyrt, sier flyekspert Christian Kamhaug til E24.

Hareide: – Håper de klarer seg

Også samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) håper Norwegian vil klare seg.

– Norwegian er et selskap som betyr veldig mye for reisende i Norge, for turismen og ikke minst for de ansatte i selskapet, sier Hareide til NRK.

Men noen statlig støtte utover de generelle koronatiltakene til luftfarten vil han ikke love.

– Nå har Norwegian bedt om arbeidsro, og det skal de få. Norwegian har vist en evne til å overleve. Jeg håper de overlever denne gangen også, men da må kreditorene stille opp.

Norwegian vil fortsette å fly på det nåværende ruteprogrammet, og aksjen vil bli handlet som normalt på Oslo Børs.

Norwegian Reward fortsetter som normalt, slik at medlemmene kan fortsette å opptjene og bruke cashpoints.

(©NTB)