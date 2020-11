NTB Innenriks

Det opplyste justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) på regjeringens koronapressekonferanse onsdag.

– Smitte som kommer over grensa, har vært et stort problem, og vi ser også at disse tiltakene fungerer ved at færre kommer. Det er bra, sa Mæland.

Over 400 personer ble bortvist i Øst politidistrikt, der både Gardermoen og Svinesund ligger. I rundt 300 saker var grunnlaget manglende dokumentasjon på negativ koronatest.

I samme periode ble 350 personer henvist til karantenehotell.

