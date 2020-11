Første koronadødsfall blant barn her i landet

NTB Innenriks

– Av hensyn til personvern og etter familiens ønsker kommenterer vi ikke saken ytterligere, sier kommunikasjonsdirektør Erik Vigander.

Statsminister Erna Solberg (H) sier det er veldig vondt å høre om dødsfallet.

– Jeg sender mine varmeste tanker til familien og alle de som nå har mistet en de var glad i, sier hun.

– Noe av det vondeste

Også helseminister Bent Høie (H) sender sine tanker og medfølelse til de pårørende.

– Mine tanker og min medfølelse går til de pårørende som nå står midt i sorgen og savnet. Å miste et barn er noe av det vondeste vi mennesker kan oppleve, sier han.

Han understreker at koronadødsfall selv blant alvorlig syke barn er sjeldne.

– Men det kan skje, og nå har det dessverre også skjedd i Norge, sier helseministeren til NTB.

– Spesielt trist med barnedødsfall

Helsedirektør Bjørn Guldvog ble også informert om dødsfallet onsdag.

– Det er spesielt trist at vi har fått barnedødsfall også i Norge. Vi har den største medfølelse med familien og de pårørende. Vi vet at denne sykdommen også kan være alvorlig for barn, spesielt hvis man har en alvorlig diagnose i tillegg, som jeg skjønner var tilfelle med dette barnet, sier han til NTB.

Helsedirektøren sier at dette viser hvor viktig det er å unngå smitte også i yngre aldersgrupper.