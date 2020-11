Uavhengig ekspertgruppe foreslår flere smitteverntiltak i skolen

NTB Innenriks

Den uavhengige ekspertgruppen foreslår blant annet minimum 1,5 meter avstand, at elever og lærere i ungdomsskolen og videregående skal bruke munnbind, at kohortene skal være mindre, julefri mandag 21. desember, og at man skal unngå gym og sang innendørs.

– Dette vil øke tryggheten både for elever og lærere. Innfører man disse relativt enkle tiltakene vil man kunne holde skolene åpne, sier medlem av ekspertgruppen Jörn Klein til NRK. Han er professor i mikrobiologi og smittevern ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Folkehelseinstituttet har studert forslagene, men mener dagens retningslinjer er tilstrekkelige.

(©NTB)