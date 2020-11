Nordmenn oppfordres til å gjøre unna julehandelen tidlig

NTB Innenriks

– Vi har fått en global pandemi til jul, og da gjelder det å ta forholdsregler. Jeg anbefaler derfor å starte julehandelen tidlig og gjøre innkjøpene på tider det er færrest mulig i butikkene, sier næringsminister Iselin Nybø (V) til NTB.

Årets julehandel ligger an til å bli rekordhøy, med flere mennesker i butikkene, sier Nybø. Samtidig preges landet i stor grad av en rekke skjerpede koronatiltak, hvor nordmenn er bedt om å holde seg mest mulig hjemme for å unngå økt smitte i samfunnet.

– Alle må holde avstand og følge de gjeldende reglene. Hvis vi gjør dette, er det ingenting i veien for å støtte den lokale handelsstanden og handle fysisk i butikk, lyder oppfordringen fra Nybø.

– Planlegg julehandelen ekstra godt

Også helsemyndighetene understreker at det i år er lurt å planlegge julehandelen ekstra godt og være ute i god tid.

– Ikke oppsøk butikker og handlesentre på samme tidspunkt som alle andre dersom du kan unngå det, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NTB.

Han ber alle som skal ute for å handle julegaver, om å holde god avstand og ha med seg munnbind som kan brukes dersom det er for mange folk i butikkene.

– Og det viktigste av alt; dersom du er syk med feber eller nyoppståtte luftveissymptomer bør du holde deg hjemme til du er helt frisk, sier han.

NHO spår rekordhandel

Med mindre utenlandsreiser og færre kulturtilbud å bruke penger på innenlands i år, spår næringslivet at nordmenn vil bruke mer på julehandelen enn noensinne, skriver E24.

– Vi har rett og slett mer penger å bruke i butikkene nå, sier direktør for samfunnsøkonomi i NHO, Øystein Dørum.

De venter at julehandelen vil stige fra 117 milliarder kroner i fjor til 126 milliarder i år, en økning på 7,6 prosent. Det betyr i så fall at nordmenn i snitt vil bruke 12.160 kroner på årets julehandel.

Posten spår historisk pågang

Så langt i år har Posten opplevd 42 prosent økning på pakker fra netthandel sammenlignet med i fjor, skriver NRK.

Hvert år sendes det flere millioner pakker i førjulstiden, og de siste årene har andelen bare økt. I år venter Posten en historisk mengde pakker. Derfor har de trappet opp med 600 personer ekstra til jul.

– Det er all grunn til å tro at vi går inn i en periode der vi vil se pakkemengder som vi aldri før har sett, sier pressesjef Kenneth Tjønndal Pettersen i Posten.

Vinmonopolet ber om formiddagshandel

2020 ligger også an til å bli et historisk år for Vinmonopolet, med salg av vel 115 millioner liter i løpet av året, mot 82,6 millioner liter i fjor. Det blir i så fall en vekst på rundt 40 prosent.

Nå forbereder polet seg på tidenes julehandel. I den forbindelse ber de innstendig alle om å ikke vente for lenge med å kjøpe inn edle dråper til jul.

– Av hensyn til smittevern er vår klare oppfordring at årets julehandel bør tas i løpet av november, aller helst på formiddagen og på en dag tidlig i uken, sier administrerende direktør Elisabeth Hunter i Vinmonopolet.

– I desember i år forventer vi et salg på rundt 15 millioner liter fordelt på fem millioner kundebesøk, tidenes største enkeltmåned – en rekord som trolig blir stående lenge, sier hun.

