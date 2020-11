NTB Innenriks

Det opplyser bydel St. Hanshaugen til VG. Kommunikasjonsrådgiver Christine Thune i bydelen sier til avisa at smittetilfellene ikke har noen fellesnevner, unntatt at to personer var i samme følge.

– Det kan derfor se ut som at vi har en såkalt «superspreder»-situasjon – og mulig at en ansatt kan være en asymptomatisk bærer – uten at dette er dokumentert, sier hun.

Mandag var den siste dagen med skjenking i hovedstaden før det ble innført skjenkestopp tirsdag.

