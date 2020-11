NTB Innenriks

– Nye Smittestopp blir utviklet som et åpen kildekode-prosjekt. Slik kan de som engasjerer seg, følge prosjektet og kodens utvikling og gi innspill og bidrag til at kildekoden er best mulig. Åpen kildekode gjør det enkelt å ta imot og implementere forslag og endringer i full åpenhet, sier assisterende direktør Gun Peggy Knudsen i Folkehelseinstituttet.

Kildekoden som er lagt ut, er basert på den danske Smittestopp-appen.

Nye Smittestopp skal være klar for lansering 21. desember.

