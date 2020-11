Forsvarssamtaler på overtid – Ap i strupen på Sp

NTB Innenriks

– Vi kommer ikke i havn i dag, men det blir i løpet av uka. Ingen ny dato for avgivelse er satt, sier leder Anniken Huitfeldt (Ap) i Stortingets utenriks- og forsvarskomité til NTB.

Hun er oppgitt over at Senterpartiet har trukket seg ut av prosessen.

– Nå blir det mindre mulighet for å få gjennomslag for de sakene Sp er opptatt av. Dette er ikke en pakke, men et bredt forlik. Vi går gjennom punktene fra sak til sak, sier Huitfeldt.

– Det er synd at Sp velger å stille seg på utsiden av samtalene og ikke ta ansvar for å få gjennomslag for saker vi er enige om.

Enighet om hovedtrekk

Etter det NTB erfarer, vil hovedtrekkene i langtidsplanen få bred tilslutning. En innstilling vil trolig være klar om få dager.

Sp mener regjeringens ambisjoner på vegne av Forsvaret er så lave at det ikke var noen vits i å forbli i samtalene.

– Vi kan ikke se at det er mulig å skape et flertall med verken Høyre eller Frp for et forsvar som er sterkt nok i våre øyne, sier forsvarspolitisk talsperson Liv Signe Navarsete.

Hun uttrykte allerede mandag frykt for at Frp og Ap ville haste gjennom en enighet om ny langtidsplan for Forsvaret for perioden 2021–2024.

– Jeg er redd Høyre, Frp og Ap ønsker at dette skal landes fort og uten nye store grep eller penger, mens oppmerksomheten er på korona og krisepakker, sa hun.

– Vil holde ryggen fri

Men blant de andre partiene møter Sp liten forståelse.

– SV deltar i samtaler med de andre partiene, til tross for at vi vil bli stående utenfor flertall i en rekke spørsmål, sier partileder Audun Lysbakken.

– Vi mener prosessen er konstruktiv, jobber for flertall for våre forslag der det er mulig, og kommer ganske enkelt til å stemme for det vi er for og mot det vi er mot, legger han til.

Frps Morten Wold sier han hadde håp om et bredest mulig flertall for planen, men registrerer at Sp velger å stå utenfor.

– Jeg tolker det dit at Sp er mer opptatt av å holde rygger fri for å drive valgkamp i nord, fremfor å få gjennomslag for flere av sine forslag, sier han.

Høyres Hårek Elvenes anklager Sp for en overbudspolitikk han frykter kan gi en ufinansiert langtidsplan der oppgaver, forsvarsstruktur og finansiering ikke henger sammen.

– Kravene beløper seg til titalls milliarder de neste årene, sier han.

«Forsering» av personell

Angivelig manglende vilje til å prioritere oppbygging av Hæren og Heimevernet, kjøp av helikoptre og stridsvogner, langtrekkende luftvern og ny brigade sør, fikk Sp til å forlate prosessen, etter det NTB forstår.

Siden innstillingen ikke er klar, er det foreløpig ukjent på hvilke områder opposisjonen har fått gjennomslag.

Når det gjelder personell, vil det bli en forsering, slik at styrkeopptrappingen skjer raskere enn det regjeringen hadde lagt til grunn, etter det NTB forstår.

– Vi har prioritert å finne løsninger for mer personell, helikopter til Hæren på Bardufoss og en framskynding av anskaffelser til Sjøforsvaret for å skape forutsigbarhet for norsk verftsindustri, sier Huitfeldt.

I 2016 sikret regjeringspartiene Høyre og Frp flertall for langtidsplanen for Forsvaret med Ap, med budsjettstøtte fra KrF og Venstre.

Året etter forhandlet Høyre/Frp-regjeringen fram en enighet om landmakten med Ap, KrF og Venstre.