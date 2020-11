FHI vil skjerpe karantenereglene for Jämtland

NTB Innenriks

Det kommer fra i anbefalingen fra FHI tirsdag.

FHI går dessuten inn for å innføre innreisekarantene for Södra Savolax sjukvårdsdistrikt i Finland, samt å fjerne unntaket fra innreisekarantene for arbeidsreisende som kommer derfra. Området har 76,1 smittede per 100. 000 innbyggere i uke 45 og 46 samlet.

For Jämtland er tallet 486,3 smittede per 100.000 innbyggere i uke 45 og 46 samlet og 4,5 prosent andel positive blant testede.

Det er regjeringen som senere i uka avgjør eventuelle endringer.

