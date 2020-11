Ekspertutvalg mener eldre og syke bør få koronavaksine først

NTB Innenriks

Helsepersonell, regjeringsmedlemmer og andre i samfunnskritiske funksjoner må stille seg i kø, melder NRK.

– Det viktigste slik jeg ser det, er at det er likeverd og likebehandling, ikke sosial status, som skal telle. Og det er risiko for død og alvorlig sykdom som bør være ledende prinsipp, sier utvalgsmedlem Reidun Førde til kanalen.

Det er regjeringen som tar den endelige beslutningen om prioritering av vaksinedosene. Dette skal være klart innen 1. desember.

Til NRK sier leder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund at hun i hovedsak er enig i prioriteringen. Samtidig peker hun på at helsepersonell blir prioritert under de vanlige influensavaksinasjonene – for å hindre videre smitte inn i helsetjenesten.

– Sånn sett er dette en nedprioritering, sier Larsen.