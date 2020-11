Dagbladet Pluss får ikke pressestøtte

NTB Innenriks

Medietilsynet mener Dagbladet Pluss ikke oppfyller kravene til formål og innhold for støtteordningen. De vurderer at hovedtyngden av artiklene er underholdnings- og privatsfærestoff som ikke er støtteverdig, og at innholdet i stor grad er av tidløs karakter.

– Vi mener at vi kvalifiserer til å motta produksjonstilskudd. Nå skal vi bruke tid på å lese avslaget, sier ansvarlig redaktør i Dagbladet Alexandra Beverfjord til Medier24.

Dagbladet Pluss har klaget inn avslaget fra i fjor, og klagen er fremdeles til behandling.

