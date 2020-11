Avtagende vekst i norsk økonomi

NTB Innenriks

I tredje kvartal endte veksten på 5,2 prosent, men aktivitetsnivået var fremdeles 2,7 prosent lavere i september enn i februar, ifølge SSB.

I mars og april opplevde norsk økonomi et historisk bratt fall, men aktiviteten tok seg opp de påfølgende månedene.

Lettelser i smitteverntiltakene ga sterk vekst i mai og juni.

– I september var noe over halvparten av fallet siden februar hentet inn, med et aktivitetsnivå knappe 3 prosent lavere enn før koronapandemien brøt ut. Den sterke veksten i tredje kvartal reflekterer denne gjeninnhentingen, sier seksjonssjef for nasjonalregnskapet, Pål Sletten.

Veksten var sterkest rett etter at de strengeste smitteverntiltakene ble lempet på.

