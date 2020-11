Tre av fire nordmenn positive til bruk av munnbind

NTB Innenriks

Det kommer fram i Norsk koronamonitor fra Opinion. 18.700 nordmenn er spurt i undersøkelsen.

I mai var kun 33 prosent positive til bruk av munnbind.

– Munnbind er langt ifra behagelig og er heller ikke alltid anbefalt av helsemyndighetene, men nordmenn har endret syn på munnbind på kort tid. Det er nærmest typisk norsk å bruke munnbind nå, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

I november sier 78 prosent at de har kjøpt munnbind i løpet av pandemien, en økning på 15 prosentpoeng fra oktober. Omtrent like mange – 79 prosent – sier at de har prøvd eller brukt munnbind.

I Oslo er 84 prosent positive til munnbind. 94 prosent har kjøpt munnbind, og 99 prosent opplyser at de har brukt det.

(©NTB)