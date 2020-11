Oslo innfører rødt nivå på ungdomsskoler

NTB Innenriks

– Vi innfører fra og med i morgen rødt smittevernnivå i ungdomsskolen i Oslo, sa byrådsleder Raymond Johansen på en pressekonferanse klokken 15 mandag.

Rødt nivå innebærer blant annet at barna må deles inn i mindre kohorter og at kontakt mellom dem skal unngås. Man skal også forsøke å ha en meters avstand mellom elever og ansatte.

Johansen sa at det den siste tiden har vært en økende smittetrend blant ungdommer.

– Vi ser at mange skoler i Oslo har smitte blant ansatte og elever, og et betydelig antall er i karantene. Vi kan ikke risikere at smitten sprer seg blant ungdommer mens resten av samfunnet er stengt ned. Ungdommer bor stort sett hjemme med foreldre og søsken, og det aller meste av smitte skjer nettopp i hjemmet, sa Johansen.