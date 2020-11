Ny krisepakke: Flypassasjeravgift skrotes og bedrifter får mer støtte

NTB Innenriks

Frp og regjeringspartiene har sittet i forhandlinger den siste uken, og kom mandag til enighet. Totalt er den nye krisepakken på 22,1 milliarder kroner.

– Nå er Norge i en krise. Vi må sikre arbeidsplasser og vi må sikre også at folk har en jobb å gå til når denne krisen er over, sier Frp-nestleder Sylvi Listhaug, som har ledet forhandlingene for partiet.

Økt koronakompensasjon

Krisepakken, som nå har flertall i Stortinget, er blant annet blitt «oppgradert» på følgende punkter:

* Bedrifter med stor omsetningssvikt får økt koronakompensasjonen. For november og desember blir dekningen på 85 prosent, mot 70 prosent som regjeringen foreslo. Deretter vil den være på 80 prosent i januar og februar. For september og oktober settes den til 70 prosent, mot 60 som regjeringen foreslo.

* Makstaket for utbetalinger heves også fra 50 til 80 millioner kroner.

* Flypassasjeravgiften fjernes ut 2021. I tillegg skal regjeringen vurdere en egen kompensasjonsordning for luftfarten.

Lavmoms opprettholdes i første halvår

* Den lave satsen på den såkalte lavmomsen på 6 prosent blir opprettholdt i første halvår. Dette gjelder blant annet kultur, reiseliv og transport.

* 400 millioner kroner for å hjelpe mot ensomhet for eldre.

Avtalen innebærer også at man på nyåret skal vurdere å videreføre kompensasjonsordningen for de kriserammede bedriftene dersom det er behov for det.

– Vi ønsker at regjeringen skal være i forkant, ikke på etterskudd slik de har vært til nå, sier Listhaug.

Statsbudsjettet gjenstår

Nå som det er enighet om krisepakken, skal Frp og regjeringspartiene for alvor i gang med å forhandle om statsbudsjettet.

– Denne pakken er en liten del av statsbudsjettet for 2021. Det venter nå tøffe forhandlinger for å komme til enighet om resten, sier Listhaug.

