NHO: Glade for forbedringene i krisepakken

NTB Innenriks

Vi står i en veldig alvorlig krise, og mange bedrifter har en krevende og mørk vinter foran seg, påpeker NHO-sjefen.

Han uttrykker glede over forbedringer i krisepakken. NHO har kjempet for å øke kompensasjonsgraden, understreker Almlid. Den blir nå på 70 prosent i september og oktober, så 85 prosent i november og desember og deretter 80 prosent for januar og februar.

– Dette viser at Frp og regjeringen forstår at bedriftene trenger ordentlig hjelp for å unngå at koronapandemien blir en unødvendig stor krise for norsk næringsliv, sier Almlid.

