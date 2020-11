Johansen: Vi er alle like skyldige eller uskyldige i at smitten sprer seg

NTB Innenriks

– Som jeg har sagt mange ganger: Vi er alle like skyldige eller uskyldige i at smitten sprer seg, sa Johansen på en pressekonferanse mandag.

– Gjennom pandemien har mange grupper fått pekefingeren rettet mot seg. Folk har vært irritert på at andre ikke tar smittevernet nok på alvor, de som går for tett, sitter for tett, reiser for mye, håndhilser eller klemmer. Jeg er veldig klar på at alle har et personlig ansvar for å bidra til å bremse smittespredningen. Men det blir meningsløst å gi enkeltgrupper i Norge skylda for at viruset har spredd seg i hele verden fra et marked i Wuhan, fortsatte han.

