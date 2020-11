NTB Innenriks

– Nå har vi stått i dette siden mars – og vi skal stå i det lenge. Regjeringen og Frp mangler en klar og tydelig plan som kan gi forutsigbarhet for arbeidstakere og bedrifter, er kraftig nok til å holde folk i jobb og som stiller krav til sosial rettferdighet for å hindre at forskjellene øker som følge av krise, sier Aasland, som er partiets næringspolitiske talsperson.

– Bedriftene som trenger penger nå, må fortsatt vente til langt ut i neste år. Tusenvis av arbeidsfolk skal miste dagpengene sine nå, samtidig som Norge lukkes ned igjen, legger han til.

