Smitterammede Lyngdal: Ikke lenger kontroll på situasjonen

– Så mange smittetilfeller gjør situasjonen uoversiktlig og smittesporingsarbeidet komplisert. Det dreier seg nå om et stort antall nærkontakter som må pålegges karantene, skriver kommunen.

Drøyt 50 koronatilfeller knyttes til Lyngdal kommune, opplyser ordfører Jan Kristensen (H) til NTB søndag kveld.

– Det er mange som er engstelige, sier ordføreren, som understreker at det er satt i gang storstilt testing for å få klarhet i omfanget av smitten.

Etter et krisemøte søndag ble det besluttet at skoleklasser ved Årnes skole, Å barneskole, Kvås skole, Lyngdal ungdomsskole og Lyngdal kristne grunnskole settes i karantene.

Kan videreføre tiltak

Søndag kveld blir det nye krisemøter og ekstraordinært formannskapsmøte der det skal ta stilling til om tiltakene som ble innført i helga, videreføres utover mandag 16. november, sier ordføreren til NTB.

Tiltakene involverer forbud mot kultur- og idrettsarrangement og menighetssamlinger. Det kan også innføres restriksjoner for spise- og utesteder.

Kommunens innbyggere oppfordres også om å holde seg hjemme så mye som mulig. Besøkende på omsorgsboliger og institusjoner bes om å bruke munnbind.

Utbrudd etter religiøse møter

Smitteutbruddet i Lyngdal knyttes spesielt til fem religiøse møter i en rumensk menighet. Søndag fikk tre nye personer fra miljøet påvist korona.

– Det vil si at det i øyeblikket er 29 personer fra dette etniske miljøet som nå har fått påvist smitte, skriver kommunen.

350 av kommunens innbyggere er satt i karantene. Kommunen frykter at alle 150 som deltok på meningshetens møter er smittet, skriver NRK.

Sørlandskommunene Lindesnes, Farsund, Kvinesdal og Hægebostad iverksatte i helgen et forbud mot arrangementer fram til tirsdag etter smitteutbruddet.

Språkvasker

En rumensk gruppe arrangerte ifølge kommunen fem møter på Betania i Lyngdal fra fredag 6. til tirsdag 10. november. Mellom 75 og 105 personer skal ha vært til stede hver gang.

Ifølge kommunelege Henriette Pettersen skal språkvansker være en av årsakene til at menighetsmiljøet ikke hadde fått med seg de siste innstramningene for arrangementer.

Statsminister Erna Solberg (H) uttalte til NTB søndag at hun vil ha slutt på smittehets mot innvandrere. Hun avviser samtidig at regjeringen har gjort en for dårlig jobb med å gi informasjon til innvandrergrupper.

– Men det vil alltid være lommer av folk som ikke får med seg hva norske myndigheter har av regler, sier hun til NTB.

