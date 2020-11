IOGT: Ekstra bekymret for økt alkoholmisbruk i jula på grunn av pandemien

NTB Innenriks

– Det sier seg selv at vi er ekstra bekymret i år. Så lenge det konsumeres mer alkohol, så er risikoen for misbruk større, sier leder Roar Olsen i IOGT i Vestfold til NRK.

Vinmonopolet opplevde en kraftig økning i salget da pandemien kom til Norge. Ifølge tall fra Folkehelseinstituttet (FHI) er det titusenvis av barn i Norge som vokser opp med en jul preget av fyll og uro.

IOGT er en del av kampanjen «Hvit Jul», som går ut på at man kan signere en kontrakt hvor man lover å ikke drikke alkohol i jula. I fjor signerte 17.000 personer kontrakten.

– Julen skal være trygg for barna. Det er viktig for mange at det er barna som skal være i fokus og ikke alkoholen, sier Olsen.

