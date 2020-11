518 nye koronasmittede registrert siste døgn

NTB Innenriks

Det er 179 færre enn dagen før, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

De to siste dagene har MSIS registrert 1.215 smittetilfeller.

Lørdag var det 117 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge. Det er en økning på åtte pasienter fra dagen før. 13 av pasientene får respiratorbehandling. Det er like mange som dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt lørdag.

Nærmere 1,9 millioner personer er til nå testet for koronavirus her i landet, Per fredag ettermiddag var det totalt registrert 27 226 smittetilfeller siden pandemien brøt ut.

Til sammen er 294 koronasmittede personer døde i Norge siden mars, ifølge foreløpige tall. Om pasientene har dødd av eller med covid-19 er ikke alltid mulig å slå fast. Vel halvparten, 53 prosent, av de døde er menn, og folk i 80-årene utgjør den største gruppen.

