Seks kommuner på Sørlandet forbyr arrangementer etter smitteutbrudd

Det bekrefter Farsund kommune i en pressemelding lørdag kveld.

– Kommunene fatter likelydende vedtak om at alle former for arrangementer og samlinger der privatpersoner samles utenfor hjemmet, ikke finner sted til og med mandag 16. november, skriver kommunen og fortsetter:

– Begrunnelsen er at kommunene trenger tid til å få bedre oversikt over den nåværende smittesituasjonen.

Det siste døgnet er det registrert 43 nye smittede etter at et rumensk miljø organiserte flere samlinger i Betania i Lyngdal. I tillegg oppsto det nylig et utbrudd i Farsund, hvor det er registrert 97 smittede.

