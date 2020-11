Lyngdal vurderer politianmeldelse av rumensk menighet

NTB Innenriks

Ifølge ordfører Jan Kristensen (H) holdt det rumenske menigheten fem møter fra fredag 6. til tirsdag 10. november. Mellom 75 og 105 personer skal ha vært til stede.

Etter natt til mandag var det ikke lenger tillatt med over 50 personer på innendørsarrangementer uten fastmonterte seter. Grensen er 200 når setene er fastmontert.

Helse- og omsorgsdepartementet har tidligere bekreftet at kirkebenker ikke regnes som fastmonterte seter. Det betyr at to av møtene i Lyngdal kan ha brutt lovverket.

Betania Lyngdal, som leide ut lokalet til det rumenske miljøet, ønsker ikke å uttale seg om setene er fastmonterte. Ordfører Jan Kristensen sier til NTB at kommunen nå må ta stilling til om møtearrangøren skal politianmeldes.

Ifølge Fædrelandsvennen valgte den norske menigheten i Betania å avlyse et søndagsmøte med 15–20 deltakere.

Kommunen har foreløpig anmeldt én person for brudd på reglene om karantene og isolasjon.

