43 nye smittede i flere kommuner etter religiøs samling i Lyngdal

Lyngdal kommune nærmer seg nå full nedstengning, skriver Lyngdals Avis.

– Smittesituasjonen i Lyngdal har det siste døgnet tatt en dramatisk vending. I løpet av lørdagen har kommunen fått melding om til sammen 26 nye smittetilfeller i Lyngdal. Så langt. Kommunen går til politianmeldelse for brudd på smittevernloven, skriver kommunen i en pressemelding.

Kommunen varslet først om et mulig utbrudd fredag da to av deltakerne hadde testet positivt. Over 150 personer ble testet fredag, og 163 er i karantene.

I tillegg til smitten i Lyngdal og Lindesnes er det forgreininger til Farsund kommune og Søgne i Kristiansand.

Lindesnes, Lyngdal og Farsund har etablert en regional kriseledelse sammen med politiet, og vil samarbeide om håndteringen av smitteutbruddet, ifølge Lindenes Avis. De vil møtes senere lørdag.

Ifølge Fædrelandsvennen er det et rumensk miljø som har organisert samlingene, som foregikk på Betania i Lyngdal forrige fredag og søndag.

