Ukeslutt i pluss på Oslo Børs

NTB Innenriks

Equinor toppet omsetningslista, men hadde en nedgang på marginale 0,1 prosent. Ned gikk det også for Adevinta og Mowi (begge -0,1) og DNB (-0,5).

Norwegian fortsatte fallet, og aksjen omsettes nå for 50 øre, det laveste noen gang. Nedgangen fredag var 2,1 prosent.

I motsatt retning trakk blant andre Norsk Hydro (+4,7), Yara International (+1,2) og Kongsberg Automotive (+1,9).

Børshopp etter avtale

Vi må utenom hovedindeksen for å finne den aller største vinneren fredag.

Havyard Group hadde en oppgang på hele 78,8 prosent. Den kom etter nyheten om at datterselskapet Norwegian Greentech skal levere rensesystemer for ballastvann til alle fartøyene som rederiet Wilson selv eier. Avtalen er den desidert største for selskapet noen gang.

Ute i Europa var stemningen blandet på ukas siste handelsdag. I London falt FTSE 100-indeksen 0,3 prosent, mens DAX 30 i Frankfurt og CAC 40 i Paris hevet seg henholdsvis 0,2 og 0,4 prosent.

Oppover i USA

Da handelen åpnet i USA, pekte pilene oppover. Ved 17-tiden norsk tid, hadde Dow Jones-indeksen styrket seg 0,8 prosent.

Et fat nordsjøolje ble fredag ettermiddag omsatt for 42,72 dollar, en nedgang på 1,2 prosent.

Mye takket være de gode nyhetene om testing av en koronavaksine mandag har uka vært bra på Oslo Børs, med en samlet oppgang på 5,5 prosent. Likevel har nedgangen siden nyttår vært 4,2 prosent.

(©NTB)