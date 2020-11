To legekontorer på Voss stengt på grunn av koronasmitte

NTB Innenriks

Voss har hatt en økning i tallet på nye smittede de siste dagene. Torsdag ble det påvist seks nye smittetilfeller.

Som et føre-var-tiltak for å hindre videre smittespredning, har kommunen fredag innført nye lokale tiltak. Blant dem er at alle sykehjem blir stengt for besøk til 17. november, det anbefales hjemmekontor og bruk av munnbind på reise, butikk og andre steder når det ikke er mulig å holde to meters avstand.

Rådmannen i Voss har satt krisestab for å følge smitteutviklingen i kommunen gjennom helgen. I løpet av helgen skal også et stort antall nærkontakter testes.

