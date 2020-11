NHO frykter eksplosjon i permitteringer

NTB Innenriks

Ifølge en NHO-rapport kan Norge stå overfor en eksplosjon i permitteringer, skriver Klassekampen.

Bare i løpet av de to siste ukene har det allerede høye tallet skutt i været, og verre kan det bli, ifølge undersøkelsen som NHO har gjort blant sine medlemsbedrifter.

På nasjonal basis opplyste NHO-bedriftene at 5,5 prosent av staben var permittert ved utgangen av oktober. I midten av november meldte de samme bedriftene at tallet lå an til å bli 8,6 prosent.

I Oslo er antallet varslet å stige fra 8,1 til 12, 3 prosent i samme tidsrom, mens i nabokommunen Asker venter man en økning fra 10,1 til 18,2 prosent permitterte.

I Ullensaker ser det enda verre ut. Kommunens største arbeidsplass er hovedflyplassen på Gardermoen og antall permitterte i kommunen er ventet å stige fra 35,4 prosent til nærmere 40 prosent i midten av november.

– Dette er veldig dramatisk. Det kan bety at vi på nasjonal basis får opp mot 20.000 nye permitterte bare i løpet av noen dager, sier regiondirektør Nina Solli i NHO Viken og Oslo til avisen.

NHO frykter at permitteringer i tida som kommer lett kan bli til oppsigelser for en kriserammet reiselivsnæring.

Innen reiseliv svarte bedriftene i undersøkelsen at vel hver fjerde, eller 26,4 prosent av arbeidsstokken, vil bli permittert de nærmeste ukene, skriver Aftenposten.

Innen NHO Transport varsles det at 7,4 prosent permitteres. NHO Service og Handel svarer 4,1 prosent, mens NHO Luftfart venter 3,5 prosent.

