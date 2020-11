Kommunale kinoer må betale tilbake koronakompensasjon

NTB Innenriks

Ifølge NRK er det totalt tjue kinoer over hele landet som blir bedt om å betale kompensasjonen tilbake. Samtidig får privateide kinoer 60 millioner kroner i kompensasjon.

Styreleder Bjørn Arild Gram i KS mener det er oppsiktsvekkende.

– At store kommersielle aktører får betydelig mer kompensasjon, mens små og mellomstore kinoer i Distrikts-Norge tydeligvis må betale tilbake allerede innvilget støtte. Det kan vi i grunn ikke akseptere, sier han til kanalen.

Det er Kulturrådet som håndterer kompensasjonsordningen for kulturlivet. Seksjonsleder Guri Langmyr Iochev i Norsk kulturråd forklarer at dette handler om at kommunene, som i realiteten er den som søker, er organisert på en annen måte enn privateide kinoer og derfor ikke passer inn i forskriften.

– Søkerne må i hovedsak formidle eller gjøre kunst eller kultur tilgjengelig for allmennheten for å få rett på kompensasjon. Men kinoene kan klage, og det er departementet som tar den endelige beslutning, sier Iochev.

