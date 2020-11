Ekspertutvalg: Ekstramidler til kommunene bør øremerkes skoler og barnehager

NTB Innenriks

I en rapport som ble lagt fram fredag morgen, skriver utvalget at de har fått tilbakemeldinger fra organisasjoner som tyder på at mange barnehager og skoler ikke har fått tilført ekstra midler.

Utvalget peker på at tilbakemeldingene tyder på at barnehager og skoler for eksempel ikke setter inn vikarer fordi de er usikre på om de får dekket ekstrautgiftene dette medfører.

– Dermed vil det dokumenterte kostnadsnivået til barnehager og skoler ikke reflektere det faktiske behovet for ressurser knyttet til koronapandemien, skriver utvalget i rapporten.

Ekspertgruppen, som i sin rapport vurderer hvordan smitteverntiltakene har påvirket skoler og barnehager, består av direktør Hege Nilssen i Utdanningsdirektoratet, direktør Mari Trommald i Bufdir, overlege Margrethe Greve-Isdahl ved Folkehelseinstituttet og avdelingsdirektør Ellen Margrethe Carlsen i Helsedirektoratet.

