48 nye koronasmittede i Drammen

38 av de 48 nye tilfellene er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens smitteveien er ukjent for ni. En person har fått påvist smitte etter å ha vært i utlandet, opplyser Drammen kommune på sine nettsider.

I løpet av det siste døgnet er det påvist smitte både i barnehage, barneskole, ungdomsskole, videregående skole og ved helseinstitusjoner.

Så langt har 1.041 personer i Drammen kommune, så langt fått påvist koronasmitte.

– I løpet av fire måneder før sommeren hadde vi 206 tilfeller. Nå har vi langt over 500 bare i løpet av de to siste ukene, og vi er den kommunen i landet som er hardest rammet for tiden sett i forhold til folketallet, sier ordfører Monica Myrvold Berg.

19 personer i Drammen er døde etter å ha fått påvist koronasmitte.

