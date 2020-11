NTB Innenriks

De tre fylkene som nå er røde i Norge, har alle over 150 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene, ifølge ECDCs oppdaterte kart torsdag.

Det var VG som først omtalte det oppdaterte risikokartet.

Det europeiske smittevernbyrået oppdaterer tallene sine ukentlig. De vurderer i tillegg til antall smittede per uke, andelen positive tester og hvor mange som testes.

