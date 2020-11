Verken Color Line eller Fjord Line tar med passasjerer på danskebåtene

NTB Innenriks

Mandag innførte danske myndigheter restriksjoner i Nord-Jylland, og Color Line sa samme dag at de stanser passasjertrafikken til Danmark.

Varetransport er unntatt det nye regelverket. Det samme er personer i samfunnskritiske funksjoner. Det finnes også noen unntak for passasjerer som har feriehus i Danmark eller personer som returnerer til Norge, skriver Fædrelandsvennen.

– Vi tolker regelverket slik at det nå ikke er lov å ta med verken dansker eller nordmenn med ferjene våre, sier Helge Otto Mathisen, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Color Line, til avisen.

Fjord Line tillot først noen privatpassasjerer. Dette baserte seg på en tolkning som åpnet for transittpassasjerer, altså for dem som ikke har Nord-Jylland som reisemål, men som utelukkende skal benytte området til gjennomfart.

– I går morges fikk vi en ny tolkning, der det tydelig er konkretisert at det ikke er anledning for utenlandske ferger å frakte transittpassasjerer, skriver informasjonsrådgiver Flemming Hofmann Tveitan i en epost torsdag.

Selv om det ikke åpnes for privatpassasjerer, gjelder også her unntaket for personer som er satt til å ivareta samfunnskritiske funksjoner, som politi, forsvar, helsepersonell og beredskapspersonell. Bookingen holdes åpen for disse, opplyser Tveitan.

