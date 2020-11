Mulig koronautbrudd på Ringerike sykehus utredes – fire ansatte smittet

NTB Innenriks

I alt er fire ansatte ved sykehuset det siste døgnet bekreftet smittet av koronaviruset, skriver Vestre Viken helseforetak i en pressemelding.

– Tre ansatte er tilknyttet samme etasje. Sengeområdene i etasjen er derfor stengt for inntak av nye pasienter, og alle ansatte og inneliggende pasienter screenes for covid-19, skriver helseforetaket.

Den fjerde ansatte jobber ikke i avdelingen som de tre andre.

– Smittesporingsarbeidet pågår og er ikke avsluttet. Sykehusets og kommunens smitteoppsporingsteam samarbeider tett, og vi forventer å ha et bedre overblikk i løpet av det neste døgn, skriver Vestre Viken helseforetak.

De vil kontakte alle som er eller blir identifisert som nærkontakter, og gi råd om karantene og testing.

Samtidig skjerper sykehuset smittevernrutinene for de ansatte. Ringerike sykehus samarbeider også med de andre sykehusene i helseforetaket for å sikre at innbyggerne får helsehjelp.