Undersøkelse: Lav tillit til at folk følger smittevernreglene

Under tre av ti har tillit til at folk flest følger smittevernreglene, viser en undersøkelse Opinion har gjort for Røde Kors.

Tilliten har ikke vært så lav siden Røde Kors gjorde sin første måling av smitteverntiltak i mai. Men selv om tilliten er lav, svarer hele ni av ti at de vasker hendene og holder avstand.

– Vi går mot den mørkeste tiden på året, og det er lett å få mørke tanker og miste troen på hverandre. Det er det ingen grunn til. Flere er opptatt av å vaske hender og å holde avstand nå enn for et halvt år siden, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors i en pressemelding.

I undersøkelsen kommer det også fram at nesten halvparten av befolkningen er bekymret for å bli smittet av koronaviruset, noe som er det høyeste bekymringsnivået som er målt gjennom hele pandemien.

