Konkurransetilsynet griper inn – Schibsted må selge Nettbil

NTB Innenriks

Konsernet har i dag mottatt vedtaket fra tilsynet, opplyser Konkurransetilsynet i en pressemelding onsdag.

Det var i juni at meldingen kom om at Schibsted overtar Nettbil, som er en nettbasert auksjonsløsning for bruktbiler som selges fra privatpersoner til bilforhandlere.

Schibsted eier også Finn, hvor det tilbys annonsetjenester blant annet for bruktbiler. Konkurransetilsynet mener at oppkjøpet fjerner det økende konkurransepresset Nettbil utøver på Finn.

Mener oppkjøpet er konkurranseskadelig

De peker på at markedet for nettbasert formidling av kjøp og salg av bruktbil har få aktører, med Finn som den klart største. Nettbil har videre hatt sterk vekst de siste årene, og tilsynet mener at markedet vil bli ytterligere konsentrert hvis begge selskapene er eid av samme konsern.

Avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet mener at dersom etablerte aktører tillates å kjøpe opp utfordrerne sine, så vil konkurransen bli redusert.

– Redusert konkurranse i markedet vil kunne føre til et dårligere tilbud til forbrukerne, for eksempel gjennom høyere priser, redusert kvalitet eller svekket innovasjon, sier Nese.

Tilsynets vedtak innebærer at Schibsted må selge alle aksjene sine i Nettbil til en uavhengig og egnet kjøper, som skal godkjennes av Konkurransetilsynet.

Schibsted vil klage

Tilsynets vedtak kan klages på til Konkurranseklagenemnda. Der er det en klagefrist på seks uker.

Kommunikasjonsdirektør Atle Lessum i Schibsted sier til NTB at de mener at vedtaket er feil, og at de er skuffet over avgjørelsen. Han varsler også at Schibsted kommer til å klage på vedtaket.

– Vi mener at oppkjøpet ikke har konkurranseskadelige virkninger. Der er vi ikke enige med Konkurransetilsynet. Vi mener at oppkjøpet vil ha positiv effekt både for Nettbil og for bruktbilhandelen generelt, sier Lessum.

(©NTB)