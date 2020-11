NTB Innenriks

Agder politidistrikt får bistand fra nasjonale bistandsressurser i forbindelse med et pågående oppdrag.

– På nåværende tidspunkt ønsker vi ikke å kommentere oppdraget, men det er ingen grunn til å tro at det er noe fare for befolkningen, sier operasjonsleder Vidar Arnesen.

Etter det NRK erfarer, dreier det seg om en gisselaksjon. Kanalen får opplyst at to personer er pågrepet. TV 2 melder om tre pågrepne og at det skal være et narkotikarelatert oppgjør.

Ingen skal være skadd.

