Skjerpede smitteverntiltak ved landets trafikkstasjoner

NTB Innenriks

Flere av trafikkstasjonene innførte fra starten av november såkalt oransje smittevernnivå, og nå innføres skjerpede tiltak også for Mysen, Kongsvinger, Egersund og Stavanger trafikkstasjoner.

Årsaken er at stadig flere områder i landet har økt spredning av koronasmitte, opplyser Statens vegvesen.

De andre trafikkstasjonene er på gult smittevernnivå.

Oransje smittevernnivå innebærer dessuten at det anmodes om at kun lokale kandidater kan kjøre opp og at ansatte i minst mulig grad er sensor flere steder.

Tiltakene gjelder inntil en positiv endring skjer.

(©NTB)