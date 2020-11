Skjerpede koronatiltak på Nord-Jæren

NTB Innenriks

Den nye lokale forskriften gjelder i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg og varer fram til 7. desember, skriver Stavanger Aftenblad.

Brudd på tre av paragrafene i forskriften kan føre til straff. Det gjelder forbudet mot breddeidrett og alle fritidsaktiviteter for voksne over 20 år med mer enn ti deltakere.

Også brudd på meldeplikt ved arrangementer med mer enn 20 deltakere, som dåp, bryllup og konfirmasjon, blir straffet. Det samme gjelder brudd på forsvarlig drift ved serveringssteder.

– Vi ser hva som skjer både i Oslo og Bergen. I møte med en så dramatisk utvikling, kan vi ikke nøle, men vi må gjøre det vi kan for å unngå å komme dit, sier ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) i Stavanger.

Hun viser til at det i det siste har vært smitte på skoler, sykehjem og serveringssteder.

– Vi visste at det ville komme en bølge nummer to, men må gjøre alt vi kan for ikke å måtte stenge skoler og barnehager. Derfor innfører vi denne forskriften, sier Nordtun.

