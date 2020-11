Skal forske på om tran kan forebygge koronaviruset

NTB Innenriks

Årsaken til studien er funn som er gjort i den store Koronastudien som ble startet opp i vår, opplyser Oslo universitetssykehus (OUS) i en pressemelding.

– Vi ser tegn til at tranbrukere har redusert risiko for å bli smittet av koronavirus, og redusert risiko for et alvorlig sykdomsforløp dersom man skulle bli smittet, sier Arne Søraas, lege og forsker ved Avdeling for mikrobiologi ved Oslo universitetssykehus (OUS).

Dataene kan ikke si om dette skyldes noe med livsstilen til de som tar tran eller om det er tranen i seg selv.

– Dette ønsker vi nå å undersøke, sier Søraas.

Transtudien vil inkludere minst 70.000 deltakere – noe som vil gjøre den til en av de største kliniske studiene som noensinne er gjennomført i Norge.

