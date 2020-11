NTB Innenriks

Halvorsen ble funnet livløs utenfor hjemmet sitt i Askim 12. juli og erklært død kort tid etter. 43-åringen hadde skuddsår da han ble funnet av samboeren.

Mandag startet søk etter drapsvåpenet i et tjern i nærheten av Askim sentrum, skriver VG.

Forsvaret bidrar med personell og utstyr i søket, opplyser politiadvokat Torgeir Lutro. Han anslår at det vil ta en ukes tid å søke gjennom hele vannet. To menn er siktet for medvirkning til drap etter hendelsen.

(©NTB)