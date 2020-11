Regjeringen henter 17,7 milliarder fra oljefondet

NTB Innenriks

«Samlet sett innebærer forslagene i dette tilleggsnummeret en økning i bruken av oljepenger på 17,7 milliarder kroner,» skriver Finansdepartementet i en pressemelding.

«Det strukturelle oljekorrigerte budsjettunderskuddet for 2021 anslås nå til 331,1 milliarder kroner. Det tilsvarer 3,2 prosent av den anslåtte verdien av Statens pensjonsfond utland ved inngangen til året».

Dermed legger regjeringen i 2021 opp til å bryte handlingsregelen om ikke å bruke mer enn 3 prosent av fondets verdi over statsbudsjettet.

Finansdepartementet påpeker imidlertid at handlingsregelen er fleksibel og at bruken av oljeinntektene skal tilpasses konjunktursituasjonen. Det betyr at oljepengebruken bør ligge under 3 prosent når det går godt i økonomien, men bruken kan være høyere når det går dårlig.

En kompensasjonsordning for bedrifter på 5 milliarder kroner og 7,3 milliarder kroner til norske kommuner er de største enkeltelementene i pakken.

Samtidig skal det brukes 1 milliard kroner på helsesektoren og et tilsvarende beløp på midlertidige flyrutekjøp og videreføring av midlertidige regler for arbeidstakere, frilansere og selvstendig næringsdrivende.

– Skal gi trygghet

Finansminister Jan Tore Sanner (H) understreker at regjeringen skal stille opp for dem som blir rammet av krisen.

– Vi skal trygge arbeidsplasser og bidra til aktivitet der det er mulig, slik at veksten kan ta seg opp igjen så raskt som mulig, sa han på en pressekonferanse tirsdag.

Sanner viste til at de økonomiske tiltakene har dempet tilbakeslaget i økonomien og gitt trygghet til mennesker.

– Vi er forberedt på å opprettholde økonomiske tiltak så lenge pandemien og smitteverntiltakene gjør det nødvendig. Men innretningen på tiltakene vil variere. Det viktigste er at smittevern og økonomi spiller på lag, sa Sanner, som samtidig varslet at ikke alt nødvendigvis skal kompenseres.

Forhandle i Stortinget

Formelt er tirsdagens krisepakke et såkalt tilleggsnummer med ekstra kostnader til neste års statsbudsjett, som ble lagt fram i oktober.

Regjeringspartiene forhandler nå med Fremskrittspartiet om 2021-budsjettet og vil nå måtte innlede forhandlinger også om krisetiltakene.

Frp-leder Siv Jensen har imidlertid gitt klar beskjed om at partiet vil holde de to prosessene atskilt.

– Vi må separere dette, og kjøre tiltakspakkene i et eget spor, sa hun til NTB i helgen.

– Hovedgrunnen vår for å mene det er at det haster for næringslivet å få klarhet i hvordan disse tiltakspakkene blir, understreket Jensen.

(©NTB)