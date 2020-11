Norwegian-ansatte demonstrerer foran Stortinget onsdag

NTB Innenriks

De ansatte vil markere sin støtte til selskapet og invitere stortingspolitikere ut for å høre deres budskap, opplyser arbeidstakerorganisasjonen Parat i en pressemelding. De vil sikre jobben til over 2.000 ansatte i Norge og vise at Norwegian er viktig for næringslivet og Distrikts-Norge.

Tirsdag ble det klart at Norwegian tapte 980 millioner kroner i tredje kvartal. Dagen før sa regjeringen nei til å gi ytterligere støtte til flyselskapet for at de skal klare seg gjennom koronakrisen.

Norwegian hadde over 10.000 medarbeidere før koronautbruddet, men vil de kommende månedene ha bare rundt 600 ansatte i arbeid etter nye permitteringer.

Norwegian var del av regjeringens tiltakspakke i vår, der de fikk en statlig lånegaranti på inntil 3 milliarder kroner. Leder for pilotene i Norwegian, Alf Hansen, sier han er glad for støtten selskapet fikk ved utbruddet av pandemien, men forstår ikke at regjeringen ikke følger opp videre.

Hansen håper stortingspolitikerne vil møte dem onsdag.

– For oss ser det ut som regjeringen satser på en guttegjeng med store drømmer, men uten fly og ansatte. Alternativt satser de på at selskaper som Wizz Air skal holde rutenettet i Norge oppe. Du skal ikke oppholde deg lenge i Vest-, Midt- eller Nord-Norge for å forstå hvor viktig Norwegian og norsk luftfart er for norsk infrastruktur, sier han.

(©NTB)