Norges Bank: Det finansielle systemet har klart seg godt under koronapandemien

NTB Innenriks

– Det norske finansielle systemet har klart seg godt under koronapandemien, er én av hovedkonklusjonene i rapporten Finansiell stabilitet 2020 som Norges Bank la fram tirsdag formiddag.

I den årlige rapporten ser Norges Bank på hvor robust det finansielle systemet er for forstyrrelser.

Norges Bank peker i den nye rapporten på at koronapandemien har ført til et kraftig tilbakeslag i norsk økonomi, men at støttetiltak fra myndighetene har dempet de økonomiske konsekvensene av den pågående pandemien.

– Den siste tiden har smittespredningen tiltatt, både ute og hjemme. Det er stor usikkerhet om det videre forløpet for pandemien og følgene for økonomien og finansmarkedene. Det gjør at utsiktene for finansiell stabilitet er noe svekket, sier visesentralbanksjef Ida Wolden Bache i en pressemelding.

Eiendomsmarkedet gir mest sårbarhet

Norges Bank mener at de viktigste sårbarhetene i det norske finansielle systemet fortsatt er høy gjeld i husholdningene, høye boligpriser og høye næringseiendomspriser.

– Høy gjeld gjør husholdningene sårbare for inntektsbortfall, økte utlånsrenter og boligprisfall, skriver Norges Bank i rapporten.

Samtidig gjør rentenedsettelsene den siste tiden det enklere for husholdningene og foretakene å betjene gjelden. Det gjør også at risikoene for at bankene taper på utlånene sine minker.

Næringene som så langt er hardest rammet av koronakrisen, står også for en liten del av bankenes samlede utlån.

Bedre rustet enn ved finanskrisen

I rapporten skriver Norges Bank også at bankene er langt bedre rustet til å takle uroligheter nå enn ved finanskrisen i 2008.

– Bedre reguleringer siden forrige krise har økt motstandskraften i det finansielle systemet. De norske bankene er lønnsomme og solide, og kan bære tap som trolig vil komme uten å stramme inn på utlånene. Samtidig er tapsutsiktene fremover mer usikre enn normalt, sier Wolden Bache.

