Nobel-vinneren får unntak for koronakarantene

Det Norske Nobelinstitutt har søkt om unntak fra innreisekarantene for den utenlandske delegasjonen som er invitert til Norge i forbindelse med prisutdelingen til Verdens matvareprogram.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet anbefaler at det gis unntak fra karanteneplikten og vurderer at smitterisikoen er svært liten, og regjeringen følger dette rådet, heter det i en pressemelding.

– Utdelingen av Nobels fredsprisutdeling er en viktig begivenhet som har stor nasjonal og internasjonal interesse. Vi ønsker å legge til rette for at prisvinneren også i år kan være fysisk til stede. Det er viktig at arrangementet gjennomføres på en god smittevernfaglig måte, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Personene får unntak fra innreisekarantene når de har tatt én negativ test i Norge. Det innebærer at de har full innreisekarantene fram til de har fått ett negativt testsvar. Det Norske Nobelinstitutt skal sørge for testingen.

Prisutdelingen finner sted 9. til 11. desember i Oslo.

