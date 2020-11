NRK: Gisselaksjon i Kristiansand

NTB Innenriks

Agder politidistrikt får bistand fra nasjonale bistandsressurser i forbindelse med et pågående oppdrag, opplyser politiet i en pressemelding.

– På nåværende tidspunkt ønsker vi ikke å kommentere oppdraget, men det er ingen grunn til å tro at det er noe fare for befolkningen, sier operasjonsleder Vidar Arnesen.

Etter det NRK erfarer, dreier det seg om en gisselaksjon i en del av byen.

Fædrelandsvennen skriver at politiets utrykningsenhet (UEH) har rykket ut, og at politiet også får også bistand fra beredskapstroppen og et politihelikopter. Avisen har også fått tips om politiutrykninger mot stedet fra flere steder i landsdelen.

