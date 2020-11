NTB Innenriks

Sammen med Pensjonistforbundet holdt de to partiene pressekonferanse på Stortinget tirsdag.

– Vi må nå få slutt på den uverdige behandlingen av landets pensjonister, sier Frp-leder Siv Jensen.

SV-leder Audun Lysbakken påpeker at de vil løfte minstepensjonistene over fattigdomsgrensen, rydde i tapt kjøpekraft og gi pensjonistene forhandlingsrett over egne pensjoner.